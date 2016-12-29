Мурманский фотограф Сергей Королев победил в конкурсе National Geographic «Дикая природа России-2016»

29 Декабря 2016 года, 12:24

МОСКВА/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В Москве 28 декабря состоялась церемония награждения победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России-2016» и открытие одноименной выставки, представляющей лучшие конкурсные работы.

Фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом с 2011 года. В этом году на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru было загружено более 55000 фотографий, распределенных по 13 номинациям. Ведущим церемонии подведения итогов стал телеведущий Валдис Пельш.

В состав жюри вошли Даррен Смит (заместитель редакционного директора международных изданий National Geographic), Андрей Паламарчук (главный редактор «National Geographic Россия»), Андрей Каменев (шеф-фотограф «National Geographic Россия»), Сергей Горшков (постоянный фотограф «National Geographic Россия») и Алексей Елфимов (фоторедактор и специалист по SMM сайта nat-geo.ru).

Главный приз — 300 тысяч рублей — получил фотограф из Мурманска Сергей Королев за снимок «Туломские причуды». Он претендовал на победу в номинации «Пейзажи».

Выставка лучших конкурсных работ в Москве продлится до 14 января 2017 года включительно. После окончания выставки в Москве коллекция работ будет представлена в Санкт-Петербурге, а после отправится в путешествие по другим регионам России.