Праздничная программа на Новый год и Рождество

29 Декабря 2016 года, 15:18

МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Новогоднее представление на площади Пять Углов начнется в 01:30 1 января. Мурманчан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка, после чего состоится театрализованное шоу. В завершении торжественной части состоится праздничный фейерверк.

7 января мурманчане смогут отпраздновать Рождество на новогодних гуляниях в Ленинском округе (территория Парка культуры и отдыха на Семеновском озере, лодочная станция). Для мурманчан будет организована концертная программа самодеятельных народных коллективов. Празднования начнутся в 13:00.