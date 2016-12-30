Ансамбль песни и пляски Северного флота представит новую концертную программу

01 Января 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 января/ БИ-ПОРТ - В дни новогодних каникул Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота представит новую концертную программу для военнослужащих и членов их семей. Со 2 января концерты творческого коллектива будут проходить ежедневно.

2 января в Североморске в клубе пункта приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления СФ состоятся выступления перед личным составом войсковой части. 3 января в Мончегорске в Доме офицеров пройдёт концерт бригады ансамбля для военнослужащих одного из соединений объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. 4 января в Североморском Доме офицеров состоятся выступления перед личным составом соединений ракетных, десантных, противолодочных кораблей.

Также артисты творческого коллектива дадут праздничные концерты в других флотских гарнизонах и пунктах базирования соединений подводных сил, ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота.

30 декабря праздничный концерт ансамбля состоялся в посёлке Сафоново для военнослужащих объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Творческий коллектив постоянно совершает гастрольные поездки для поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством военнослужащих, выполняющих задачи в суровых климатических и боевых условиях. Артисты неоднократно выступали для воинов-североморцев в Арктике.