10 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних каникулах

01 Января 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 1 января/ БИ-ПОРТ — Новогодние каникулы — отличное время для того, чтобы всей семьей посмотреть кино. «Би-порт» предлагает подборку хороших отечественных и зарубежных новогодних картин.

С праздником ничто не сравнится (США, 2008)

Действия этой комедийной картины разворачиваются в канун Рождества в Чикаго. Все семейство собирается в родительском поместье, чтобы провести праздничные дни вместе, но на сей раз это привело к ссорам и выяснениям отношений. Теперь всем членам семьи предстоит пережить немало приключений, из-за которых некоторые из них даже окажутся в больнице, но ничто не способно испортить семейству праздник.

Тариф новогодний (Россия, 2008)

Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов, которые часто происходят благодаря техническому прогрессу. В фильме обыгрывается ситуация с тарифом «Новогодний», который дарит странная женщина молодому парню в магазине телефонов известного оператора связи.

Путешествие к Рождественской звезде (Норвегия, 2012)

Король, королева и их юная дочь жили счастливо, пока злой племянник короля не пожелал заполучить трон. Злодей сговорился со злой ведьмой, которая помогла избавиться от принцессы. В отчаянии от исчезновения дочери король проклял рождественскую звезду, и на королевство опустилась тьма. Правда, надежда оставалась — если за десять лет король разыщет рождественскую звезду, то принцесса вернется домой. И когда король почти отчаялся, ему на помощь пришла маленькая девочка. Героине предстоит отправиться в далекое и опасное путешествие, чтобы разыскать рождественскую звезду и снять проклятие с королевства.

Новогодняя жена (Россия, 2012)

В самый разгар новогодней вечеринки в клубе герои встречают друг друга и просыпаются в одной постели. Решив, что их свела сама судьба, они подают заявление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в течение месяца им удастся сохранить чувство влюбленности, дело закончится свадьбой.

Четыре Рождества (Германия/США, 2008)

Героям этой комедийной мелодрамы придется отметить не одно и даже не два, а целых четырех рождества — в детстве оба пережили развод родителей.

В канун Рождества влюбленные молодые люди, как обычно, придумывают причину для отсутствия на рождественских торжествах родителей и собирают чемоданы на солнечные острова, но планам не суждено было осуществится: рейсы авиакомпаний отменены из-за непогоды.

О чем еще говорят мужчины (Россия, 2011)

Герои фильма в трудную минуту приходят на помощь своему другу — под Новый год он умудрился вступить в конфликт с женой сотрудника силовых структур, и теперь четверо друзей заперлись в офисе рекламного агентства, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации и коротая время в мужских разговорах.

Привет семье! (США, 2005)

Действия фильма разворачиваются в американском пригороде. В канун рождественских праздников все семьи собираются вместе, чтобы провести время вместе. На праздники в родительский дом приезжает и успешный парень из Нью-Йорка со своей любимой девушкой, которую наконец-то представит всей семье. Гламурную пару ждет настоящее испытание на прочность.

Со мною вот что происходит (Россия, 2012)

Сюжет развивается вокруг двух главных героев, братьев, которые в меру предновогодней суетливости мегаполиса не успевают сделать запланированные дела и встречи. В канун Нового года они узнают, что их отец неизлечимо болен. 31 декабря, московские невозможные пробки, спешка. Разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь: об отце, которому осталось всего ничего и о планах тринадцатилетней девочки на жизнь. Эта картина идеальна для того, чтобы задуматься о своих планах и подвести итоги ушедшего года.

Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен (США, 2006)

Герои фильма переезжают в тихий городок с красивыми улочками и доброжелательными соседями. Однако, добрыми они оказываются только на первый взгляд — новоиспеченному соседу совсем не нравится идея главного героя так украсить свой новый дом к Рождеству, чтобы можно было увидеть его в Google Earth. Между семействами начинается настоящая война.

А что насчет тебя? (Ирландия, 2007)

Управляющая пансионатом для престарелых просит свою младшую сестру подменить её на несколько дней Рождества. В пансионате осталось всего четверо постояльцев, и задача кажется, легкой, однако что из этого выйдет, не мог предугадать никто.