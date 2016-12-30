10 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних каникулах

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Расписание движения общественного транспорта в Мурманске в Новогоднюю ночь Расписание движения общественного транспорта в Мурманске в Новогоднюю ночь
Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В 2016 году предприятия вернули задержанной зарплаты на 100 млн рублей
 
 
 
 

Курсы валют 31.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,5595
0,6708
1 USD
Доллар США
60,6569
0,3839
1 EUR
Евро
63,8111
0,7897
10 NOK
Норвежских крон
70,2837
0,9701
10 SEK
Шведских крон
66,6735
0,8797
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
1.2 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске на Рождество ограничат движение транспорта
30 Декабря 2016, 15:32
В Мурманске на Рождество ограничат движение транспорта
Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить. Шпаргалка от «Би-порта»
30 Декабря 2016, 15:15
Новогодние каникулы: что работает, где отдыхать и как пережить. Шпаргалка от «Би-порта»
Режим работы Почты России в праздничные дни
30 Декабря 2016, 13:12
Режим работы Почты России в праздничные дни
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
30 Декабря 2016, 11:50
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
 
 
 
 

Самое читаемое

Что приготовить на год Огненного Петуха?
31 Декабря 2016, 17:35
В чём и с кем провести новогоднюю ночь-2017?
31 Декабря 2016, 18:30
Туристическая компания «Прохладный север» поздравляет с праздниками и приглашает в удивительные путешествия по Заполярному Северу
31 Декабря 2016, 19:05
Движение на пограничных пунктах Мурманской области свободно
31 Декабря 2016, 19:10
Что принесет год Огненного петуха?
01 Января 2017, 12:55
Экипажи боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота встретили Новый год в дальних походах
01 Января 2017, 08:01
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Культура » 10 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних каникулах
 
 
 
 
01 Января 2017 года, 16:30

10 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних каникулах


РОССИЯ/ 1 января/ БИ-ПОРТ — Новогодние каникулы — отличное время для того, чтобы всей семьей посмотреть кино. «Би-порт» предлагает подборку хороших отечественных и зарубежных новогодних картин.

С праздником ничто не сравнится (США, 2008)

Действия этой комедийной картины разворачиваются в канун Рождества в Чикаго. Все семейство собирается в родительском поместье, чтобы провести праздничные дни вместе, но на сей раз это привело к ссорам и выяснениям отношений. Теперь всем членам семьи предстоит пережить немало приключений, из-за которых некоторые из них даже окажутся в больнице, но ничто не способно испортить семейству праздник.

Тариф новогодний (Россия, 2008)

Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов, которые часто происходят благодаря техническому прогрессу. В фильме обыгрывается ситуация с тарифом «Новогодний», который дарит странная женщина молодому парню в магазине телефонов известного оператора связи.

Путешествие к Рождественской звезде (Норвегия, 2012)

Король, королева и их юная дочь жили счастливо, пока злой племянник короля не пожелал заполучить трон. Злодей сговорился со злой ведьмой, которая помогла избавиться от принцессы. В отчаянии от исчезновения дочери король проклял рождественскую звезду, и на королевство опустилась тьма. Правда, надежда оставалась — если за десять лет король разыщет рождественскую звезду, то принцесса вернется домой. И когда король почти отчаялся, ему на помощь пришла маленькая девочка. Героине предстоит отправиться в далекое и опасное путешествие, чтобы разыскать рождественскую звезду и снять проклятие с королевства.

Новогодняя жена (Россия, 2012)

В самый разгар новогодней вечеринки в клубе герои встречают друг друга и просыпаются в одной постели. Решив, что их свела сама судьба, они подают заявление в ЗАГС, предварительно заключив пари: если в течение месяца им удастся сохранить чувство влюбленности, дело закончится свадьбой.

Четыре Рождества (Германия/США, 2008)

Героям этой комедийной мелодрамы придется отметить не одно и даже не два, а целых четырех рождества — в детстве оба пережили развод родителей.

В канун Рождества влюбленные молодые люди, как обычно, придумывают причину для отсутствия на рождественских торжествах родителей и собирают чемоданы на солнечные острова, но планам не суждено было осуществится: рейсы авиакомпаний отменены из-за непогоды.

О чем еще говорят мужчины (Россия, 2011)

Герои фильма в трудную минуту приходят на помощь своему другу — под Новый год он умудрился вступить в конфликт с женой сотрудника силовых структур, и теперь четверо друзей заперлись в офисе рекламного агентства, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации и коротая время в мужских разговорах.

Привет семье! (США, 2005)

Действия фильма разворачиваются в американском пригороде. В канун рождественских праздников все семьи собираются вместе, чтобы провести время вместе. На праздники в родительский дом приезжает и успешный парень из Нью-Йорка со своей любимой девушкой, которую наконец-то представит всей семье. Гламурную пару ждет настоящее испытание на прочность.

Со мною вот что происходит (Россия, 2012)

Сюжет развивается вокруг двух главных героев, братьев, которые в меру предновогодней суетливости мегаполиса не успевают сделать запланированные дела и встречи. В канун Нового года они узнают, что их отец неизлечимо болен. 31 декабря, московские невозможные пробки, спешка. Разговоры о бесконечных мелочах, в которых проходит жизнь: об отце, которому осталось всего ничего и о планах тринадцатилетней девочки на жизнь. Эта картина идеальна для того, чтобы задуматься о своих планах и подвести итоги ушедшего года.

Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен (США, 2006)

Герои фильма переезжают в тихий городок с красивыми улочками и доброжелательными соседями. Однако, добрыми они оказываются только на первый взгляд — новоиспеченному соседу совсем не нравится идея главного героя так украсить свой новый дом к Рождеству, чтобы можно было увидеть его в  Google Earth. Между семействами начинается настоящая война.

А что насчет тебя? (Ирландия, 2007)

Управляющая пансионатом для престарелых просит свою младшую сестру подменить её на несколько дней Рождества. В пансионате осталось всего четверо постояльцев, и задача кажется, легкой, однако что из этого выйдет, не мог предугадать никто.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Топ самых странных российских ёлок
2.
Ученые: в мозге человека существует нейронная сеть Рождества
3.
Что принесет год Огненного петуха?
4.
Омела, благовония и горох — новогодние традиции разных стран
5.
Экипажи боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота встретили Новый год в дальних походах
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта