Финские рокеры записали кавер-версию «Матушки» на русском языке

06 Января 2017 года, 17:48

ФИНЛЯНДИЯ/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Финская группа записала необычную для своей страны песню, которая стала современной версией «Матушки» Жанны Бичевской. По словам музыкантов, новое творение позволит выйти на российский рынок. Для этого солист «Rämlord» с помощью преподавателя учился правильно произносить русские слова.

«На протяжении двух-трех лет я думал о том, что на песню обязательно надо записать кавер. Если люди в России поймут, что мы делаем это серьезно и так хорошо, как можем, совсем не зная языка, то надеюсь, что это оценят по достоинству», – рассказал «Yle» барабанщик Янне Маннонен.

Русская народная песня «Матушка, что во поле пыльно» исполнялась Бичевской в 70 годы.

«Если представить, что «ДДТ» или «Ария» записала бы Польку Сяккиярви на финском языке, то я думаю, что в какой-то степени это заинтересовало бы финнов», – отметил Маннонен.

Фото: Yle