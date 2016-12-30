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Жизнь в Мурманске


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Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Культура » Финские рокеры записали кавер-версию «Матушки» на русском языке
 
 
 
 
06 Января 2017 года, 17:48

Финские рокеры записали кавер-версию «Матушки» на русском языке


ФИНЛЯНДИЯ/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Финская группа записала необычную для своей страны песню, которая стала современной версией «Матушки» Жанны Бичевской. По словам музыкантов, новое творение позволит выйти на российский рынок. Для этого солист «Rämlord» с помощью преподавателя учился правильно произносить русские слова.
«На протяжении двух-трех лет я думал о том, что на песню обязательно надо записать кавер. Если люди в России поймут, что мы делаем это серьезно и так хорошо, как можем, совсем не зная языка, то надеюсь, что это оценят по достоинству», – рассказал «Yle» барабанщик Янне Маннонен.
Русская народная песня «Матушка, что во поле пыльно» исполнялась Бичевской в 70 годы.
«Если представить, что «ДДТ» или «Ария» записала бы Польку Сяккиярви на финском языке, то я думаю, что в какой-то степени это заинтересовало бы финнов», – отметил Маннонен.

Фото: Yle

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