Областная филармония приглашает на концерты композитора Дмитрия Полякова и пианиста Михаила Мордвинова

09 Января 2017 года, 15:50

14 января областная филармония приглашает на первый в новом году концерт Мурманского филармонического оркестра, который выступит под управлением московского дирижера и композитора Дмитрия Полякова. Дмитрий уже не раз выступал с нашим оркестром. Но на этот раз мы впервые познакомимся с ним и как с композитором – оркестр исполнит его сочинение - Концерт для струнных. Также в программе произведения Малера, Шнитке и Свиридова. Солист – талантливый российский пианист, живущий ныне в Германии, Михаил Мордвинов, уже знакомый нашим слушателям.

15 января М.Мордвинов даст сольный концерт, в программе которого сочинения Шуберта, Грига и Шумана. Музыкальные критики отмечают, что творческому почерку музыканта присущи своеобразная индивидуальность, точность и одухотворенность. В исполнительстве он ориентируется на романтические традиции русской фортепианной школы, восходящие к корифеям конца XIX — начала XX века.

Начало концертов в 17 часов.

Касса филармонии: пр.Ленина, 67. Тел. /8152/ 45 08 67.