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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Культура » В Апатитах прочитают лекцию «Из истории Лапландского заповедника»
 
 
 
 
10 Января 2017 года, 15:00

В Апатитах прочитают лекцию «Из истории Лапландского заповедника»


АПАТИТЫ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Первая в 2017 году лекция научно-познавательного лектория состоится 14 января в 16:00 в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В. К. (кабинет 101).

Тема лекции – «Из истории Лапландского заповедника», лектор – Наталья Алексеевна Тимошина, заместитель директора Государственного архива Мурманской области в Кировске.

Архивные документы беспристрастно хранят факты, события и имена, которые могут рассказать об образовании, реорганизациях и развитии Лапландского заповедника. На лекции предлагают обзор работы ученых по сохранению природных ландшафтов Кольского полуострова с их первобытной растительностью и животным миром для будущих поколений, отраженной в архивных документах за 1930-2000 годы.

Фото с сайта Лапландского заповедника

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