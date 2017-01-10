В Апатитах прочитают лекцию «Из истории Лапландского заповедника»

10 Января 2017 года, 15:00

АПАТИТЫ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Первая в 2017 году лекция научно-познавательного лектория состоится 14 января в 16:00 в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В. К. (кабинет 101).

Тема лекции – «Из истории Лапландского заповедника», лектор – Наталья Алексеевна Тимошина, заместитель директора Государственного архива Мурманской области в Кировске.

Архивные документы беспристрастно хранят факты, события и имена, которые могут рассказать об образовании, реорганизациях и развитии Лапландского заповедника. На лекции предлагают обзор работы ученых по сохранению природных ландшафтов Кольского полуострова с их первобытной растительностью и животным миром для будущих поколений, отраженной в архивных документах за 1930-2000 годы.

Фото с сайта Лапландского заповедника