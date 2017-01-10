Немецкий телеканал ZDF показал Карелию в своем фильме «Let it snow»

10 Января 2017 года, 20:25

ГЕРМАНИЯ/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Федеральный телеканал Германии ZDF показал Карелию в своем фильме «Let it snow». Съемочная группа на трех континентах записывала сюжеты о людях, которые живут в окружении морозов, льда и снега.

«Снять этот фильм именно в Карелии, славящейся своими красотами, нам порекомендовали в Федеральном агентстве по туризму, куда мы обратились за помощью в организации съемок», – пояснила продюсер Московского представительства ZDF Анастасия Устинова.

По замыслу автора фильма Герта Анхальта, главное в фильме – это люди. Поэтому группа записала подробные интервью с жителями Карелии. Главные герои – рыбаки, спасатели, музейные хранители и реставраторы, каюры, спортсмены, лесорубы и повара. В маршрут создателей фильма вошла резиденция карельского Деда Мороза – Талви Укко, зимний фестиваль «Гиперборея».

2 января фильм «Let it snow» был показан в эфире телеканала ZDF. По оценке редакции, часть фильма, снятая в Карелии, впечатлила журналистов и зрителей больше всего. Одна немецкая зрительница нарисовала и прислала в редакцию портрет героини фильма Антонины Гришиной. Возможно, что материалы, не вошедшие в основной фильм, найдут применение в виде отдельного сюжета телеканала.