Первый луч солнца и первое Jazz&Blues Cafe в 2017-м году

11 Января 2017 года, 12:30

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ - 11 января в 19:00 Jazz&Blues Cafe приглашает на первый в 2017 году музыкальный вечер в клуб «Ледокол», который откроют дебютанты проекта группа Perpetuum Mobile. Евгений Гоман и Анастасия Комарова поддержат солнечное настроение этой среды в том числе и благодаря исполнению солнечной песни Sunny, а квартет The Hoolz споёт специально написанную песню про солнце. Наталья Карча и Екатерина Шиляева напомнят нам о прошедших новогодних праздниках исполнив несколько рождественских песен, а Станислав Одиноков aka «Космический Стас» спев в финале своего выступления песню «Луч Солнца золотого» напомнит нам о том, что Полярная ночь закончилась и с каждым днём солнца будет всё больше и больше.