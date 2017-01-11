Начался прием заявок на участие в детско-юношеском фотоконкурсе «Край, в котором мы живем»

11 Января 2017 года, 14:57

МУРМАНСК/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Начался прием заявок на участие в областном детско-юношеском фотоконкурсе «Край, в котором мы живем».

К участию приглашаются фотоклубы, детско-юношеские фотостудии и отдельные авторы. В этом году тема фотоконкурса «Традиционная народная культура Кольского Заполярья» - люди, ремёсла, народные праздники, выставки и фольклорные коллективы.

Открытие фотовыставки и награждение участников и победителей фотоконкурса состоится 22 апреля. Все конкурсанты награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории, а также специальные дипломы.

Мероприятие направлено на популяризацию фотоискусства, как вида развивающей досуговой деятельности среди школьников, знакомство детей и подростков с объектами нематериального культурного наследия и привлечение детей и подростков к занятиям художественной фотографией.

Заявки на участие принимаются до 30 марта. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ДК Кирова в разделе «Документы», там же - заявка на участие.