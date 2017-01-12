В Мурманской области в 2016 году возбуждено 12 уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма

12 Января 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января - УМВД России по Мурманской области совместно с УФСБ России по Мурманской области по итогам 2016 года зарегистрировано 12 анонимных телефонных звонков с угрозами совершения террористического акта. Все авторы ложных сообщений установлены, по фактам их противоправной деятельности УМВД и УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Стоит отметить, что подавляющее большинство ложных сообщений и звонков с угрозами террористического характера совершают лица в состоянии алкогольного опьянения. Однако это обстоятельство не освобождает граждан от уголовной ответственности, а ее усугубляет.

В отношении 4 жителей Мурманской области по итогам 2016 года уже вынесены обвинительные приговоры.

Необходимо отметить, что высокий уровень технической оснащенности правоохранительных органов позволяет в кратчайшие сроки и безошибочно установить лицо, совершившее данное противоправное деяние. Избежать неотвратимого наступления уголовной ответственности за совершенное преступление никому не удастся, и это реальная перспектива провести в местах лишения свободы до 5 лет.

Помимо уголовной ответственности, телефонные «террористы» зачастую выплачивают значительные иски владельцам торговых центров или авиакомпаниям по возмещению ущерба, причиненного в результате мероприятий по эвакуации посетителей торговых заведений или задержке авиарейсов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)