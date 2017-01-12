ДК Кирова приглашает на концерт «У бабушки Варвары»

12 Января 2017 года, 16:16

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 21 января в 16:00 состоится концерт «У бабушки Варвары».

Фольклорный ансамбль «Потешенки», ансамбль народной песни «Горенка» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» подготовили театрализованный концерт с веселыми песнями, играми, танцами и шутками.

Зрители услышат колядки, узнают, как развлекались дети в старину. В концерте примет участие народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа.