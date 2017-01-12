В ДК Кирова состоится концерт ансамбля танца «Сполохи»

12 Января 2017 года, 17:08

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В юбилейный год областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова ансамбль танца «Сполохи» ждет мурманчан и гостей города на концерте «В кругу друзей» 22 января в 15:00.

Каждый год ансамбль приглашает своих друзей принять участие в концерте. Все танцы коллектива восхищают своей неподдельной исконно русской манерой, характерным хореографическим рисунком, широкой эмоциональной подачей.

Свои творческие номера покажут участники ансамбля танца «Сполохи», а также хореографический коллектив «Калинка» из Оленегорска, хореографические ансамбли «Мастерок» из Североморска и «Элегия» из Кировска, ансамбль танца «Северок» мурманской гимназии №7.