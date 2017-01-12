В Оленегорске впервые проходит региональный фестиваль новогодней сказки «Морозко»

13 Января 2017 года, 16:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоится открытие областного фестиваля-конкурса новогодней сказки «Морозко», который впервые проводится в Оленегорске. В течение трех дней (13-15 января) шесть творческих коллективов из Оленегорска, Апатитов, Мончегорска, Полярные Зорей покажут свое творческое мастерство, режиссерскую работу, представив новогодние театральные постановки на сценических площадках Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

«Идея проведения мероприятия связана с историей съемок легендарной сказки «Морозко», которые проходили вблизи Оленегорска, - рассказывает начальник отдела культуры, спорта и делам молодежи администрации города Анна Девальд. – Благодаря фестивалю, Оленегорск на несколько дней превратится в культурную столицу Мурманской области, жители города смогут насладиться игрой актеров и продлить ощущение новогоднего праздника».

Оценивать творческие постановки коллективов будет жюри из Москвы и Мурманска. Его возглавит известный деятель культуры, доцент кафедры социально-культурной деятельности Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма Москвы, основатель театра Охочих комедиантов, режиссер и драматург Владислав Панфилов. Он также проведет в рамках фестиваля семинар-практикум по режиссерскому мастерству для представителей творческих коллективов региона. В нем примут участие более 20 человек из семи городов области.

Главным спонсором фестиваля стал Оленегорский горно-обогатительный комбинат компании «Северсталь». Помимо финансовой поддержки на организацию мероприятия, предприятие закупило 760 билетов на представления для детей из малоимущих семей. Кроме того, компания «Северсталь» изготовила из металла собственного производства кованый посох Деда Мороза, который станет главным призом для победителя фестиваля.

«Мы надеемся, что фестиваль «Морозко» станет отправной точкой для развития туризма в Оленегорске. В достижении этой цели Администрация города и Оленегорский горно-обогатительный комбинат плотно сотрудничают. В этом году помимо «Морозко», мы планируем совместно реализовать еще ряд культурных проектов. В их числе показ спектакля «Сталевары» жанра производственной драмы, который «Северсталь» привезет ко Дню театра в марте. Также мы ведем переговоры о создании городского музея», - отметил исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков.