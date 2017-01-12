В Оленегорске впервые проходит региональный фестиваль новогодней сказки «Морозко»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
График ночных уборок на дорогах Мурманска График ночных уборок на дорогах Мурманска
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Тяжело в учении - легко в бою
 
 
 
 

Курсы валют 13.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0395
-0,1288
1 USD
Доллар США
59,4978
-0,6636
1 EUR
Евро
63,2759
-0,2425
10 NOK
Норвежских крон
69,9793
0,0811
10 SEK
Шведских крон
66,2943
-0,0263
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
1.8 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре
13 Января 2017, 12:36
Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре
Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты
13 Января 2017, 11:32
Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты
В «Пасвике» откроется визит-центр
13 Января 2017, 11:10
В «Пасвике» откроется визит-центр
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
12 Января 2017, 15:25
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Пьяный водитель из Мурманска попался на даче взятки сотруднику ГИБДД
12 Января 2017, 16:50
Toyota привезла обновленный Highlander в Россию
12 Января 2017, 21:14
Собака сбежала из России в Финляндию
12 Января 2017, 19:00
Антон Силуанов предлагает выплачивать пенсии исходя из критериев нуждаемости
13 Января 2017, 13:11
Мурманск украсили более 40 ярких ледяных фигур
13 Января 2017, 11:50
С 2018 года в России будет создана единая система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных
12 Января 2017, 17:54
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Культура » В Оленегорске впервые проходит региональный фестиваль новогодней сказки «Морозко»
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 16:00

В Оленегорске впервые проходит региональный фестиваль новогодней сказки «Морозко»

28 2

ОЛЕНЕГОРСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоится открытие областного фестиваля-конкурса новогодней сказки «Морозко», который впервые проводится в Оленегорске. В течение трех дней (13-15 января) шесть творческих коллективов из Оленегорска, Апатитов, Мончегорска, Полярные Зорей покажут свое творческое мастерство, режиссерскую работу, представив новогодние театральные постановки на сценических площадках Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

«Идея проведения мероприятия связана с историей съемок легендарной сказки «Морозко», которые проходили вблизи Оленегорска, - рассказывает начальник отдела культуры, спорта и делам молодежи администрации города Анна Девальд. – Благодаря фестивалю, Оленегорск на несколько дней превратится в культурную столицу Мурманской области, жители города смогут насладиться игрой актеров и продлить ощущение новогоднего праздника».

Оценивать творческие постановки коллективов будет жюри из Москвы и Мурманска. Его возглавит известный деятель культуры, доцент кафедры социально-культурной деятельности Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма Москвы, основатель театра Охочих комедиантов, режиссер и драматург Владислав Панфилов. Он также проведет в рамках фестиваля семинар-практикум по режиссерскому мастерству для представителей творческих коллективов региона. В нем примут участие более 20 человек из семи городов области.

Главным спонсором фестиваля стал Оленегорский горно-обогатительный комбинат компании «Северсталь». Помимо финансовой поддержки на организацию мероприятия, предприятие закупило 760 билетов на представления для детей из малоимущих семей. Кроме того, компания «Северсталь» изготовила из металла собственного производства кованый посох Деда Мороза, который станет главным призом для победителя фестиваля.

«Мы надеемся, что фестиваль «Морозко» станет отправной точкой для развития туризма в Оленегорске. В достижении этой цели Администрация города и Оленегорский горно-обогатительный комбинат плотно сотрудничают. В этом году помимо «Морозко», мы планируем совместно реализовать еще ряд культурных проектов. В их числе показ спектакля «Сталевары» жанра производственной драмы, который «Северсталь» привезет ко Дню театра в марте. Также мы ведем переговоры о создании городского музея», - отметил исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта