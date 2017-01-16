Мужское вокальное трио «Реликт» 22 января в областной филармонии

16 Января 2017 года, 11:50

Мужское вокальное трио «Реликт» вот уже более 25 лет покоряет мир своей задушевной песней и «высоким слогом русского романса». «Реликт» – это заслуженные артисты России Александр Никеров, Алексей Кондратов и Вячеслав Моюнов, два прекрасных тенора и великолепный баритон. «Реликт» – это безупречный музыкальный вкус, чистота тона и талантливое исполнение. Трио неоднократно выступало на фестивалях, конкурсах, концертах за рубежом, побывало на гастролях более чем в 60 странах мира. Всех поклонников этого замечательного московского коллектива ждут 22 января в Большом зале филармонии на концерте «Любимые песни и романсы».

Начало в 17 часов.

Касса филармонии: пр.Ленина, 67. Тел. /8152/ 45 08 67.