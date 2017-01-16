16 Января 2017 года, 13:00

26 февраля филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Хо Чунг Йе , Тайвань-США. Солист – Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), С.-Петербург.

Хо Чунг Йе – один из самых ярких дирижеров нынешнего времени, маэстро путешествует по всему миру, выступая с известными оркестрами и выдающимися артистами. Маэстро показал себя не только как крупный музыкант, исследователь музыки и яркий интерпретатор, но и музыкальный деятель.

Михаил Дзюдзе – заслуженный артист России, выдающийся исполнитель на балалайке-контрабасе, один из основателей знаменитого петербургского ансамбля «Терем-квартет».

По виртуозности владения инструментом и силе воздействия на аудиторию Михаил Дзюдзе – непревзойденный исполнитель на балалайке-контрабасе. Он – подлинный новатор, внёсший в исполнительство на своём инструменте множество новых приёмов. музыкант совершил прорыв в игре на своем инструменте, он первым перевел балалайку-контрабас из ансамблевого инструмента в ранг солирующего. Михаил Дзюдзе владеет уникальной исполнительской манерой, которую стремятся перенять музыканты всего мира.

Касса филармонии на пр.Ленина, 67 временно работает по следующему расписанию:

Вторник-суббота 12.00 - 19.00. Перерыв 15.00 -16.00

Выходные дни: воскресенье и понедельник.

Билеты также можно купить на сайте филармонии и на официальной страничке Вконтакте.