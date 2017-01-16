Ансамбль танца «Радость» привез из Петрозаводска Гран-при

16 Января 2017 года, 16:00

ПЕТРОЗАВОДСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – С 8 по 11 января в городе Петрозаводск проходил III Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии».

Конкурс талантов проводился по трём направлениям: вокальное творчество, хореография и инструментальное творчество. На зимних каникулах в Петрозаводск приехали творческие делегации из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежа, Ульяновска, Мурманска, Орла, Пскова, Краснодара и Болгарии.

Мурманскую область представил ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им С. М. Кирова. 70 ребят исполнили восемь хореографических композиций: «Война и мир», «Что такое радость?», «Гуси», «История Красной Шапочки», «Северные ритмы», «Музыкальная шкатулка», «Березничек» и «Ползунец».

Лучшими в номинации «Хореография» стали участники ансамбля танца «Радость». Члены жюри присудили коллективу высшую награду – Гран-при Международного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии».