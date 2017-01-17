Мурманская область не вошла в Дельфийский рейтинг регионов за 2016 год

17 Января 2017 года, 18:50

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Национальный Дельфийский совет России обнародовал Дельфийский рейтинг субъектов Российской Федерации. Рейтинг составляется с 2011 года и учитывает, принимал ли регион национальные или международные Дельфийские игры, входят ли его жители региона в состав национальной Дельфийской сборной и их индивидуальные достижения на играх. Он составлен на базе официального командного первенства молодежных Дельфийских игр России 2016 года, а также участия представителей субъекта Российской Федерации в составе Национальной Дельфийской сборной России на Одиннадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, посвященных 25-летию СНГ.

Дельфийские игры — это комплексные состязания молодых профессионалов в области культуры и искусства. Первые игры прошли в 1999 году в Саратове. В 2016 году игры прошли в Тюменской области, участие в них приняло около двух тысяч молодых участников в возрасте от 10 до 25 лет из 80 субъектов РФ, в том числе и из Мурманской области.

Первое место досталось Новосибирской и Тюменской областям, второе место заняли Свердловская область и Пермский край, «бронзу» увезли представители Красноярского края.

Среди субъектов СЗФО лучшими стали Санкт-Петербург, а также Ленинградская и Архангельская область, они заняли 6, 7 и 13 места соответственно.