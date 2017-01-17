Теплый вечер Jazz&Blues Cafe холодной зимой

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ - 18 января в 19:00 Jazz&Blues Cafe приглашает на второй в 2017 году музыкальный вечер в клуб «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори», который откроют дебютанты проекта группа Perpetuum Mobile. Роман Резник, пребывающий на каникулах в родном городе, сыграет вместе с Екатериной Мишкиной и Андреем Цевелевым подборку джазовых стандартов, а квартет The Hoolz вновь порадует как новыми, так и старыми песнями. Станислав Одиноков подведёт нас к финальному джему этой среды, в котором будут звучать джазовые импровизации.