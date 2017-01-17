Международный фестиваль «Снеголед» состоится в Кировске

18 Января 2017 года, 11:56

КИРОВСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ - С 23 по 29 января в Кировске будет проходить традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед».

В Кировск приедут мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Перми, Хабаровска, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также городов Мурманской области. Свои работы представят мастера из Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии. Профессиональные скульпторы и художники – всего около 40 человек – в течение недели будут работать над созданием своих произведений из снега высотой до 3,5 м.

Природная красота этого материала, его уникальные свойства и мастерство художников позволят создать галерею авторских скульптур под открытым небом.

По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.