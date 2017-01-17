Цирк «Комплимент» вернулся с победой

18 Января 2017 года, 13:34

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Цирк «Комплимент» областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова с 9 по 14 января 2017 года принял участие V Международном фестивале-конкурсе «Наши Звезды», который проходил в Санкт-Петербурге, Таллине, Стокгольме и Хельсинки.

Профессиональное жюри высоко оценило мастерство и талант артистов цирка. Дипломы лауреатов I степени и кубки победителей получили Илья Иванов в номинации «Жонглер», Всеволод Елисеев за номер «Игра с диаболо» и Мария Иванова за номер «Игра с хула-хупами».

Руководитель цирка «Комплимент» Татьяна Алексеевна Савельева награждена Благодарственным письмом за поддержку молодых талантов и укрепление дружественных отношений между народами в процессе творческого взаимообогащения.