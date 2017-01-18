В мурманской филармонии состоится конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision»

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии 19 января в 17:00 состоится I Конкурсный этап «90-60-90» городского вокального конкурса «MurmanVision».
Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке структурного подразделения «Молодежный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодежных центров».
«MurmanVision» - это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.
Тематическая часть этапа «90-60-90» – музыкальные композиции с 1960-го по 1999-ый гг. Зрители и участники окунутся сразу в несколько музыкальных эпох: от ретро 60-х до лихих 90-ых.