В Мурманске пройдет аудиовизуальный фестиваль «Инверсия»

18 Января 2017 года, 18:55

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 2-4 февраля пройдет первый международный аудиовизуальный фестиваль за Полярным кругом «Инверсия».

Фокус фестиваля в 2017 году — изменение восприятия общества вечной мерзлоты, темноты и географической изоляции, указано на странице мероприятия ВКонтакте. Музыканты и художники из России и Северной Европы будут взаимодействовать с пространством города, чтобы показать обратную сторону полярной ночи как новой возможности для света, но не мрачного конца.

Программа фестиваля включает лекции, выставки, воркшопы, концерты и вечеринки, которые пройдут в разных локациях Мурманска. На открытии выступит Териберский поморский хор вместе с участником электронного дуэта Love Cult Иваном Золото.

Как сообщает Афиша Daily, в фестивале примет участие норвежский режиссер и мультиинструменталист Карл Стермер, который привезет с собой группу музыкантов из Северной Норвегии, чтобы показать и вживую озвучить фильм «1997 Forever». Также в Мурманск приедут триo из Финляндии K-X-P со специальной аудиовизуальной программой, медиахудожник Дмитрий «:vtol:» Морозов, датский дуэт Maria Diekmann + Maria Bertel, норвежско-шведские музыканты Invader Ace, московский электронщик Moa Pillar и другие.