Государство поддержит производителей музыкальных инструментов

19 Января 2017 года, 13:33

РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Созданный в 2016 году департамент развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли России займется поддержкой отечественных производителей музыкальных инструментов. Об этом пишут «Известия».

Поддержка планируется путем финансирования участия предприятий в российских и зарубежных выставках. На поддержку могут рассчитывать инвесторы, заинтересованные в развитии производства музыкальных инструментов. Созданный Минпромторгом Фонд развития промышленности готов предоставить финансовое обеспечение проектам предприятий на сумму от 50 до 300 млн. рублей, на поддержку проектов консорциумов — займы от 100 до 500 млн. рублей и финансовое обеспечение технологического перевооружения — на сумму лизингового займа до 250 млн. рублей.

Также министерство готово компенсировать большую часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в сфере музыкальной промышленности.

В реестре предприятий музыкальной промышленности Минпромторга значится 48 организаций малого и среднего бизнеса из 20 регионов России. Из этих компаний 25 специализируются на производстве народных инструментов: баянов, гармоней, балалаек, домр и пр., которые изготавливаются в традициях местной локальной художественной культуры (то есть с применением ручного труда и методов творческого варьирования).

По словам композитора и виолончелиста Ярослава Судзиловского, индустрия музыкальных инструментов в России находится в упадочном состоянии.

«Советские фабрики делали не блестящие, но надежные инструменты, но сейчас достаточных производственных мощностей, чтобы говорить о существовании в России индустрии, нет. Для обучения используют инструменты, изготовленные в Китае, а для выступлений музыканты покупают инструменты у мастеров-надомников, имена которых уже наперечет», — отметил Судзиловский.

Мастер при Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Николай Стасов выразил опасения, что традиции мастеров, изготавливающих сольные инструменты, могут быть потеряны.

«Обучиться изготовлению сольных инструментов можно только у мастера, работая вместе с ним. Однако мастера сейчас никак не поддерживаются, преемственности нет, помещения под мастерские, где можно было бы обучать учеников, не предоставляются», — прокомментировал Стасов.

В Минпромторге отметили, что в России не сохранилось предприятий, серийно производящих фортепиано, рояли, духовые инструменты (за исключением народных), барабанные установки, скрипки и альты. А использующие бренды советских фабрик организации занимаются в основном сборкой, настройкой и последующей перепродажей зарубежных инструментов.

Фото: plus.google.com