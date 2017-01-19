«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»

19 Января 2017 года, 14:40

Новый комедийный сериал ТНТ «Адаптация» - это история американского шпиона Эштона Айви, засланного ЦРУ в Россию.

Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской газодобывающей компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции.

В ходе своей миссии герой знакомится с простым, но только на первый взгляд, кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, к которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее...

Новый комедийный сериал ТНТ «Адаптация» — это смешной, ироничный и острый взгляд на самих себя глазами американца, где наша искренность и щедрость соседствуют с воровством и коррупцией, тотальное равнодушие со способностью сплачиваться вокруг общей беды, а известные всем слабости с невероятной силой воли, стойкостью и характером.

Cъемки приключенческой комедии проходили на территории Кольского полуострова, а в основной части в селе Ловозеро. Также съемочная группа с февраля по март прошлого года успела побывать в Оленегорске, Коле и других населенных пунктах Мурманской области.

«Адаптация», с 6 февраля в 20.00 на ТНТ

В ролях: Леонид Бичевин, Артур Бесчастный, Евгения Брик, Юрий Стоянов, Питер Джейкобсон, Александр Ильин, Анастасия Дубровская, Алексей Базанов, Андрей Бурковский, Брюс Джонсон, Александр Назаров, Иннокентий Дакаяров, Сейдулла Молдаханов, Аружан Джазильбекова, Даулет Абдыгапаров

Продюсеры: Антон Щукин, Антон Зайцев, Артем Логинов, Александр Дулерайн

Режиссер-постановщик: Федор Стуков

Оператор-постановщик: Андрей Каторженко

Креативные продюсеры: Максим Паршин, Павел Кривчик

Художник-постановщик: Ираида Шульц

Исполнительный продюсер: Антонина Зорина

Музыкальный продюсер: Дмитрий Ланской