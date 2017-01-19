«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: безоперационная коррекция жировых отложений!
Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Саам, который отказался пасти оленей. Что же он получил взамен? Новый фильм Гуниллы Брески
 
 
 
 

Курсы валют 19.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,9963
0,9660
1 USD
Доллар США
59,1830
-0,2185
1 EUR
Евро
63,2252
-0,0612
10 NOK
Норвежских крон
69,9323
-0,0481
10 SEK
Шведских крон
66,5262
-0,1706
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»
19 Января 2017, 14:40
«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
19 Января 2017, 12:53
Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%
МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы
19 Января 2017, 11:40
МДЦ планируют включить в состав Мурманской областной больницы
Зарплата работников учреждений социальной защиты населения увеличилась на 24,3%
19 Января 2017, 11:22
Зарплата работников учреждений социальной защиты населения увеличилась на 24,3%
 
 
 
 

Самое читаемое

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на СРЗ «Нерпа»
18 Января 2017, 20:25
Ухудшение погодных условий ожидается вечером по Мурманской области
18 Января 2017, 16:55
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
19 Января 2017, 07:45
В «Севрыбе» откроется новый травмпункт
19 Января 2017, 11:10
18 человек тушили дачу в Кольском районе
19 Января 2017, 08:20
Мурманск искупался в Крещенской проруби. Фотоотчёт
19 Января 2017, 09:04
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Культура » «Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 14:40

«Адаптация», комедия о том, как американский шпион внедрялся в «Газпром»


Новый комедийный сериал ТНТ «Адаптация» - это история американского шпиона Эштона Айви, засланного ЦРУ в Россию.

Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской газодобывающей компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции.

В ходе своей миссии герой знакомится с простым, но только на первый взгляд, кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, к которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее...

25 2

Новый комедийный сериал ТНТ «Адаптация» — это смешной, ироничный и острый взгляд на самих себя глазами американца, где наша искренность и щедрость соседствуют с воровством и коррупцией, тотальное равнодушие со способностью сплачиваться вокруг общей беды, а известные всем слабости с невероятной силой воли, стойкостью и характером.

Cъемки приключенческой комедии проходили на территории Кольского полуострова, а в основной части в селе Ловозеро. Также съемочная группа с февраля по март прошлого года успела побывать в Оленегорске, Коле и других населенных пунктах Мурманской области.

«Адаптация», с 6 февраля в 20.00 на ТНТ

В ролях: Леонид Бичевин, Артур Бесчастный, Евгения Брик, Юрий Стоянов, Питер Джейкобсон, Александр Ильин, Анастасия Дубровская, Алексей Базанов, Андрей Бурковский, Брюс Джонсон, Александр Назаров, Иннокентий Дакаяров, Сейдулла Молдаханов, Аружан Джазильбекова, Даулет Абдыгапаров

Продюсеры: Антон Щукин, Антон Зайцев, Артем Логинов, Александр Дулерайн

Режиссер-постановщик: Федор Стуков

Оператор-постановщик: Андрей Каторженко

Креативные продюсеры: Максим Паршин, Павел Кривчик

Художник-постановщик: Ираида Шульц

Исполнительный продюсер: Антонина Зорина

Музыкальный продюсер: Дмитрий Ланской

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта