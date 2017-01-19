В Кировске появилась творческая мастерская «Светлый пух»

19 Января 2017 года, 16:15

КИРОВСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В Кировске появилась первая творческая мастерская «Светлый пух». Социальный проект реализован благодаря поддержке администрации и «Хибинского центра развития бизнеса».

Автор проекта Светлана Нестерова получила субсидию на свой бизнес-план. По замыслу, мастерская объединит и тех, кто хочет учиться новому, и тех, кто уже готов делиться накопленным опытом. Здесь проходят курсы по различным видам рукоделия и мастер-классы.

Направления в рукоделии разнообразные: от традиционных вышивки, вязания до картин из нитей и точечной росписи. В мастерской планируют научить кировчан превращать хобби в бизнес: сувениры ручной работы пользуются спросом у многочисленных туристов.

Фото: LiveInternet