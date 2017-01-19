В Мурманске отметят «Татьянин день»

19 Января 2017 года, 20:14

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 25 января в 17:00 примет в своих стенах студентов средних и высших учебных заведений на традиционном областном празднике «Татьянин день», посвященном Дню Российского студенчества.

В этом году в мероприятии примут участие студенческие делегации из городов Мурманск, Кола, Оленегорск, Мончегорск и села Ловозеро.

Праздничную атмосферу вечера создаст живая музыка в исполнении камерного оркестра «Камертон» из Снежногорска. Гости праздника примут участие в конкурсах и играх, разучат и исполнят вальс, гранд-марш, кадриль, котильон и польку.

Кроме того, состоится дефиле бальных нарядов, а гости вечера определят Короля и Королеву бала. В Салоне светских игр, который в этом году проходит под девизом «Энергия будущего», всех ждут игровые площадки, отражающие интересы, увлечения и настроение современной молодежи, а также выступления творческой молодежи Мурманска.