28 января пройдет магический мастер-класс рисования на воде – ЭБРУ для детей

20 Января 2017 года, 10:15

Время: 28 января (суббота) с 12.00 до 14.00

Место: кафе «Бочонок мёда» (Центр отдыха и туризма «Огни Мурманска»)

Стоимость билета - 1000 рублей (включено: 1 лоток для эбру, 1 детская порция угощения к чаю, 30 минут катания на «ватрушке», прохождение полосы препятствий).

Эбру - это магия рисования на воде, и мы готовы открыть для вас этот волшебный мир. В ходе обучения дети узнают интересные факты из истории этой техники изображения, научатся основным приёмам рисования и смогут создать свою первую картину в технике Эбру, которая станет необычным украшением вашего дома.

В программу входит часовой мастер-класс, чаепитие и обсуждение работ, а также активное завершение праздника - катание на «ватрушках» и прохождение экстремальной полосы препятствий веревочного парка «Огни Мурманска».

Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА в теме или по телефону +7(911)-060-91-41.

Внимание! Количество мест строго ограничено! (5 мест - одна группа, при необходимости сделаем несколько групп).