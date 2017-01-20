В Мончегорске открылась уникальная минералогическая выставка

МОНЧЕГОРСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ — 19 января в Мончегорском музее цветного камня имени В. Н. Дава начала работу минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова».
Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.
На выставке представлены полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита, который встречается только в Ловозёрских тундрах. На выставке также представлены образцы астрофиллитов горы Эвеслогчорр, кристаллы эвдиалита, эгириниты и амазониты горы Плоской.
Выставка продлится до 27 февраля.