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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Культура » В Мончегорске открылась уникальная минералогическая выставка
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 13:34

В Мончегорске открылась уникальная минералогическая выставка

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МОНЧЕГОРСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ — 19 января в Мончегорском музее цветного камня имени В. Н. Дава начала работу минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова».

Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

На выставке представлены полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита, который встречается только в Ловозёрских тундрах. На выставке также представлены образцы астрофиллитов горы Эвеслогчорр, кристаллы эвдиалита, эгириниты и амазониты горы Плоской.

Выставка продлится до 27 февраля.

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