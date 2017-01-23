Вышла детская книга о путешествиях Матвея Шпаро по Северному полюсу

23 Января 2017 года, 11:34

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Знаменитый полярный исследователь Матвей Шпаро стал героем детской книги «Катя, Папа и Северный полюс», презентованной 17 января. Об этом пишет «Российская газета».

Эту книгу написала Галя Моррелл – писатель, художник, театральный режиссер, основатель Ice Circus – сценической платформы для эскимосских детей и подростков, живущих в самых отдаленных поселениях Арктики. Основой для книги послужила экспедиция полярных путешественников Матвея Шпаро и Бориса Смолина, состоявшаяся в 2008-2009 году в полярную ночь на Северный полюс.

Книга «Катя, Папа и Северный полюс. Путешествие Матвея Шпаро» просто и увлекательно рассказывает детям о сложных географических понятиях. Из нее они узнают, что в Арктике самое опасное, как представляли себе Северный полюс люди древности и как проходят современные экстремальные полярные экспедиции.

Книга из серии «Великие экспедиции» создана при активном участии Матвея Шпаро, консультировавшего автора и художника-иллюстратора на всех этапах работы.

Матвей Шпаро и путешественник Борис Смолин ежегодно возглавляют Всероссийскую молодежную экспедицию «На лыжах - к Северному полюсу!», участниками которой могут стать все желающие, прошедшие отбор.

Фото: paulsen.ru