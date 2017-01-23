В филармонии состоится концерт органной музыки «Ave Maria и шедевры барокко»

23 Января 2017 года, 13:56

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В филармонии 28 января снова будет звучать орган. Программу «Ave Maria и шедевры барокко» представят заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий.

Галина Сидоренко – петербургская оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, одно из самых ярких имен современной российской музыкальной культуры. Получила признание как на лучших оперных сценах мира (Мариинский театр, Ла Скала, Театро Реал в Мадриде, Вашингтон Опера, Норвежская Опера), так и на концертной эстраде.

На концерте прозвучат сочинения Баха, Видора, Россини, Верди, Бизе и других композиторов. Начало в 17:00.