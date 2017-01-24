Бывший генконсул Норвегии в Мурманске расскажет северянам об агитационных плакатах

24 Января 2017 года, 10:16

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ - 30 января 2017 года в Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка агитационного плаката «Пропаганда». На выставке посетители увидят коллекцию советских и норвежских агитационных плакатов 1930-1960-х годов, сообщили «Би-порту» в Генеральном консульстве Норвегии в Мурманске

6 февраля в 18.00 с открытой лекцией выступит владелец «советской части» выставки – Ойвинд Нордслеттен, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 гг., генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 гг.

Лекция «Норвегия и Россия – история тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее» в Мурманском областном краеведческом музее станет частью выставочного проекта «Пропаганда».