ДК Кирова приглашает на областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

24 Января 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 29 января пройдет областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозерск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.

В 14:00 в Зрительном зале начнется большой концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамская, молдавская, немецкая, японская, литовская, чувашская, украинская, еврейская, белорусская и многие другие.

Кроме того, в 13:00 в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи.

Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.