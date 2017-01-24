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В Мурманске полицейские изъяли контрафактные DVD-диски
 
 
 
 

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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
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Надежда Вуколова
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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » Культура » В ДК Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»
 
 
 
 
24 Января 2017 года, 14:07

В ДК Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…»

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МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 2 февраля в 19:00 состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет...» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы Дворца культуры почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, погибших при крушении.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие.

Кроме того, в ходе концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма – сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер – по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе ДК Кирова.

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области, ДК Кирова, рекламного центра «Радица» и компании «MuzTrade».

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