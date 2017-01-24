В Мурманске пройдет конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры»

24 Января 2017 года, 20:37

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – На паркете областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 29 января в 14:00 встретятся лучшие танцевальные пары из городов Мурманск, Апатиты, Полярный, Североморск, Кандалакша, Мончегорск и Никель.

Конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры» собирает самых талантливых ребят Мурманской области. Первое отделение соревнования откроют участники спортивно-массовых мероприятий, совершающие первые шаги в танцевальном искусстве. После перерыва эстафету примут пары спорта высших достижений, где конкурсанты будут бороться за призовые места.

Участники постараются превзойти друг друга в мастерстве исполнения десяти танцев европейской и латиноамериканской программ: квикстеп, танго, фокстрот, самба, джайв.