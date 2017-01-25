В Апатитах прочтут лекцию «Атомные станции: Вчера. Сегодня... Завтра?»

АПАТИТЫ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В. К. (кабинет 101) 28 января в 16:00 состоится лекция научно-познавательного лектория.
Тема лекции – «Атомные станции: Вчера. Сегодня... Завтра?», лектор – Сергей Степанович Сандимиров, кандидат географических наук, старший научный сотрудник лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН.
В лекции проведен обзор основных этапов развития атомной энергетики, рассматриваются ключевые технологические особенности и специфика данного вида производства. Обсуждается Кольская АЭС, схема строения, производительность, воздействие на окружающую среду. Представлены возможные сценарии развития предприятия в результате планируемого увеличения доли производительности действующих реакторов. Анализируются перспективы развития атомной энергетики в Мурманской области на фоне мирового опыта.