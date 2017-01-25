Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока объявит о сборе предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ - 2021»

25 Января 2017 года, 14:40

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 1 февраля, возглавляемая депутатом Госдумы Григорием Ледковым, объявит о сборе предложений в «Народную программу: КОРЕННЫЕ - 2021».

В составлении стратегического документа «Народная программа: КОРЕННЫЕ - 2021», который будет рассчитан на четыре года, примут участие лидеры региональных и этнических объединений. По мнению президента Ассоциации, процесс защиты прав коренных народов на сегодняшний день должен перейти на новый уровень.

«Мы консолидируем наши усилия для пересмотра – корректировки основных решений по вопросам коренного населения Севера, Сибири и Дальнего Востока. За 27 лет работы нашей Ассоциации сделано немало. Сегодня очень много аспектов, говорящих о так называемой «перезагрузке». Это и экономические, и общественно-политические факторы; влияние стремительно развивающегося современного общества. Мы готовы принять вызовы времени и акцентировать свое внимание на темах сохранения традиционного уклада жизни, экологической безопасности, грамотного использования природных ресурсов и многом другом», - подчеркивает Ледков.

Члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России - представители региональных и этнических объединений, могут направить свои предложения с 1 февраля по 1 марта в адрес АКМНСС и ДВ РФ – raipon@raipon.info.