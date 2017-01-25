Татьянин день по-мужски...

25 Января 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ - 25 января в 19:00 Jazz&Blues Cafe приглашает на очередной музыкальный вечер в клуб «Ледокол», в котором будут выступать только мужчины. Станислав Одиноков и Евгений Гоман в своих сольных программах покажут абсолютно разное, но безусловно талантливое отношение к самым разнообразным песням. Прощальное для этого сезона выступление Виктора Скорбенко и группы NotABird вновь приоткроет дверь в волшебный мир, придуманный самобытными артистами. «Трушкин бэнд» и дуэт Виталий Поляков/Роман Резник покажут, что в Jazz&Blues Cafe звучит абсолютно разная музыка: от блюза до джаза.

Бронирование столов: 289-583.