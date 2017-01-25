25 Января 2017 года, 15:46

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ — 29 января в Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской елки, сообщают в администрации Мурманска.

Мероприятие начнется в 14 часов, гостей праздника ждут игры, конкурсы и концертная программа. Кроме того, на улице Воровского будет организована выездная торговля – все желающие смогут согреться горячим чаем и отведать свежей выпечки.

В связи с проведением народного гулянья 29 января с 00 часов до 19 часов будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, запрещена парковка и освобождены от транспорта улица Ленинградская от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, а также улица Воровского от проспекта Ленина до улицы Коминтерна.