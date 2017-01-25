Конкурсная комиссия флотского этапа Фестиваля прессы «Северный МЕДИА- АС - 2017» приступила к рассмотрению работ участников

25 Января 2017 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ - На Северном флоте приступила к рассмотрению работ журналистов комиссия флотского этапа Фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2017». На конкурс уже предоставили материалы средства массовой информации, осуществляющие свою профессиональную деятельность в административных границах зоны ответственности Северного флота.

Оценка творчества журналистов будет проводиться по 7 номинациям, таким как: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители управления Северного флота, выберет самые лучшие телевизионные репортажи на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные сообщения и материалы в печатных СМИ, фотоработы и фоторепортажи, публикации в электронных СМИ.

Пресс-служба Северного флота продолжает принимать заявки на участие во флотском этапе Фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2017». Флотский этап конкурса на Северном флоте проводится по 17 февраля 2017 года. В конкурсе могут принимать участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Материалы-заявки возможно направить по электронной почте на адрес ps-zvo4@mil.ru.