28 января пройдет дополнительный мастер-класс рисования на воде - Эбру для детей

26 Января 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ - Эбру - это магия рисования на воде, и мы готовы открыть для вас этот волшебный мир.

Для детей Эбру является прекрасным инструментом развития воображения, моторики, творческого начала. Нет сомнения, что каждому ребенку понравится этот необычный вид творчества, к тому же это все можно перенести не только на бумагу, но и на ткань.

Для взрослых людей, это не только знакомство с древнейшим видом искусства и освоение этой необычайно интересной техники, а так же один из способов расслабиться, отвлечься от мирской суеты, погрузиться в мир цвета и форм, получить огромный позитивный заряд и массу приятных впечатлений на долгое время.

ЭБРУ — это танец красок, которые, переплетаясь между собой, создают удивительные узоры. Ведь создать две одинаковых картины просто невозможно.

История появления эбру окутана тайной. Никто точно не может сказать, где именно зародилось древнее искусство рисования по воде и какую страну — Китай, Японию,Турцию, Индию или российский Алтай, — можно считать его географической родиной. Сложно даже назвать век, в котором оно появилось. Самая древняя картина датируется одиннадцатым веком. По утверждениям искусствоведов, картина создана во времена, когда это искусство уже было отточенным и, следовательно, зародилось намного раньше самого изображения. Но есть факт, который не подвергается сомнениям: эбру – типично восточное искусство, которому присуще плавность, медитативность, терпение и тонкость движений.

Время : 28 января (суббота) с 10.30 до 12.00

Место: кафе «Бочонок мёда» Горнолыжного центра »Огни Мурманска»

Стоимость билета - 1000 рублей (включено: 1 лоток для эбру, 1 детская порция угощения к чаю, 30 минут катания на «ватрушке», прохождение полосы препятствий).

Внимание! Количество мест строго ограничено! (5 мест - одна группа, группа на 12:00 уже набрана! Идет набор в группу на 10:30!)

Предварительная запись ОБЯЗАТЕЛЬНА в теме или по телефону +7(911)-060-91-41.