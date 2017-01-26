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Главная » Культура » На концерте «Прерванный полет…» будет организован сбор средств для ребенка, родители которого погибли при крушении Ту-154
 
 
 
 
26 Января 2017 года, 16:45

На концерте «Прерванный полет…» будет организован сбор средств для ребенка, родители которого погибли при крушении Ту-154


МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 2 февраля в 19:00 состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет...» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Среди пассажиров было 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

«Когда я услышал о трагедии, первое, о чем я подумал – там могут быть выпускники нашего коллектива, ведь несколько североморцев давно работают в ансамбле, – рассказал руководитель ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Дмитрий Акманов. – К обеду у нас появилась списки погибших, мы несколько раз их просмотрели, ни одного из наших там не было. Вроде как должно было опустить. Но потом какая-то вторая волна накрыла, когда мы увидели фото, фамилии тех людей, с которыми много работали на совместных концертах».

Концерт сразу был запланирован на 2 февраля – 40 дней после крушения самолета. Он будет отработан в академическом стиле ансамбля Александрова. Большую часть программы составят номера легендарного ансамбля. Коллективы ДК Кирова – ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль песни и танца «Россия» им. В. М. Ковбасы – подготовят выступления совместно с ансамблем песни и пляски Северного флота.

«Мы, как артисты, хотим на сцене помянуть своих коллег. Нам далеко до них – это наш маяк, наш эталон. Мы хотим выглядеть и звучать как они, но это сложно, потому что в ансамбле Александрова – лучшие из лучших. На концерте будут номера, где на экране они будут исполнять первый куплет песни, а мы будем ее подхватывать», – сказал руководитель ансамбля Северного флота.

В фойе Дворца культуры будет установлена урна для сбора благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут Артему, сыну погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года. Акманов отметил, что решение помочь ребенку, морально и материально, было принято коллегиально, на совете коллектива.

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области, ДК Кирова, командования Северного флота. Рекламный центр «Радица» и компания «MuzTrade», основной поставщик профессионального светового, звукового и сценического оборудования области, оказали помощь безвозмездно.

Вход на благотворительный концерт – по пригласительным билетам. Их можно бесплатно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе Дворца культуры им. Кирова.

«Весь творческий коллектив Дворца откликнулся на предложение ансамбля Северного флота. Мы билеты не продаем, абсолютно все, что будет собрано, пойдет Артему. Билеты ушли очень хорошо, люди с удовольствием пойдут на концерт, потому что им не все равно, что происходит, они хотят оказать посильную помощь», – подчеркнула заместитель директора ДК Кирова Екатерина Крюкова.

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