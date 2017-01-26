Песни Высоцкого будут звучать в Хельсинки на восьми языках

26 Января 2017 года, 20:30

ХЕЛЬСИНКИ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В пятницу в Хельсинки открывается второй международный фестиваль «Высоцкий-фест», пишет Yle. Поклонников творчества русского музыканта ждет множество сюрпризов.

В рамках фестиваля пройдут три концерта. По словам организаторов мероприятия, песни Владимира Высоцкого будут звучать на восьми языках.

«В этом году у нас есть приглашенные гости из Испании, Франции, армянин, который поет Высоцкого на русском, армянском и французском. Есть у нас шведский ансамбль из города Турку и есть у нас хор бабушек, который поет «Утреннюю гимнастику», - рассказывает участник фестиваля Владимир Ищенко.

В Финляндии Высоцкого хорошо знают и любят, а вот в Испании это имя пока не известно. Но это только пока, говорит гость из Барселоны Юрий Михайличенко.

«После того, как появились первые переводы, люди стали интересоваться, спрашивать. Проблема только в том, что 90% тематики песен Высоцкого не переводимы. Испанцу просто не понять то, о чем он поет, поэтому подбирать песни для перевода надо аккуратно», - отметил он.

Подробнее о фестивале можно узнать здесь.

Фото: Yle Novosti