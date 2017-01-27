Документальный фильм о Североморске получил награду конкурса «Моя гордость - Россия!»

27 Января 2017 года, 16:16

СЕВЕРОМОРСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Короткометражный документальный фильм о Североморске и его жителях получил награду Национального молодежного патриотического конкурса «Моя гордость - Россия!» в номинации «Журналистика».

В 2016 году по инициативе администрации Североморска был снят документальный фильм к 65-летию города. Автор фильма - пресс-секретарь администрации ЗАТО Североморск Мария Олейник. В создании ленты приняли участие сотрудники Североморской студии аудио- и видеозаписи ЦСКТ и региональной телекомпании ТВ-21.

«Мы из Североморска» - фильм о североморцах, о любви к своему городу, о подготовке к празднованию его юбилея и о самом юбилее, о народном единстве во время шествия по улице Сафонова в день празднования, о закладке капсулы с посланиями в будущее.