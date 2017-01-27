В Мурманске состоится фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

29 Января 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня во Дворце культуры им. С, М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

В фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из Мурманска, Колы, Апатитов, Заозерска, Мончегорска, Ловозера и ЗАТО Видяево. Во время красочного концерта участники исполнят свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа.

«В рамках фестиваля откроется выставка декоративно-прикладного творчества, на которой будут представлены национальные костюмы. Участники расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи», говорится в сообщении.