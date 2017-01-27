29 Января 2017 года, 12:45

КИРОВСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ - В Кировске завершился фестиваль «Снеголед». Профессиональные скульпторы и художники – всего около 40 человек – в течение недели работали над созданием своих произведений из снега высотой до 3,5 м.

Первое место заняла композиция «Хоровод». Ее авторы - Евгений Тарнопольский из Рязани и Руслан Арсланбаев из Санкт-Петербурга. Второе место отдано «Медвеьей услуге», которую создали Николай Гетьман из Лосино-Петровского и Сергей Соловов из Петрозаводска. Апатитчане Алексей Шитов и Михаил Воронов заняли третье место со скульптурой «ее величество Россия».

Фото: Андрей Комягин