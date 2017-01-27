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В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
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Главная » Культура » В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк
 
 
 
 
30 Января 2017 года, 09:01

В Международный день саамов в Мурманской филармонии зазвучит йойк

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МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ - 6 февраля отмечается Международный день саамов. В этом году этот день особый – юбилейный: будет праздноваться 100-летие со дня первого саамского собрания, состоявшегося в городе Тронхейм (Норвегия) в 1917 году.

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с Мурманской областной филармонией приготовили подарок – концерт уникального саамского исполнителя йойков – Йохана Сары.

Йохан Сара-младший – оригинальный исполнитель традиционных песен саамов йойков. Уникальная комбинация йойков с элементами современной музыки позволяет добиться чарующего звучания, погружающего слушателей в состояние медитации. Любители этнической музыки как в Норвегии, так и за границей высоко оценивают творчество Йохана Сары-младшего.

Концерт состоится 6 февраля в 19.00 в Музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии, пр. Ленина, 67, или на сайте.

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