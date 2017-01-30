В Мурманске пройдёт конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир»

30 Января 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 4 февраля в 14:00 пройдет областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир».

В конкурсе примут участие юноши из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов Мурманска и Мурманской области.

Тема соревнования – «Герои Древней Греции». Каждый конкурсант построит свое выступление на основе мифов и легенд Древней Греции. Участники представят членам жюри и зрителям визитные карточки во время этапа «Дельфийские оракулы», «Чудеса Древней Греции» раскроют творческие способности конкурсантов, а «Путеводная нить» позволит участникам продемонстрировать спортивные навыки. Во время этапа «Колесо времени» юноши предстанут в образе Греческих героев.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.

Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи, создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов и привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи с ограниченными возможностями здоровья.