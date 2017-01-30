Выставка «Советско-Финляндская война 1939-1940 гг» откроется в Никеле

30 Января 2017 года, 14:22

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставку «Советско-Финляндская война 1939-1940гг.», сообщает группа музея «ВКонтакте».

На выставке будут представлены материалы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, Фронтового музея о. Ханко (Финляндия), музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области, Российского государственного военного архива, Историко-краеведческого музея Печенгского района, экспонаты, представленные членами военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и Никельского поискового отряда «Омега».

В ходе мероприятия сотрудники музея расскажут о взаимоотношениях двух стран и событиях, предшествующих началу войны, о ходе военных действий, итогах и результатах войны. Посетители могут увидеть копии документов и фотографии, а также макеты оружия, элементы обмундирования, личные вещи бойцов Красной Армии и финских солдат.

Выставка будет работать до 1 марта.