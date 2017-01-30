КНЦ РАН готовится к участию в выставке-ярмарке «Каменный цветок»

30 Января 2017 года, 17:00

АПАТИТЫ/ 30 января/ БИ-ПОРТ – Кольский научный центр Российской академии наук готовится к участию в XXIV межрегиональной выставке-ярмарке коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2017», которая пройдет в Апатитах с 8 по 12 февраля.

Музей геологии и минералогии им. И. В. Белькова Геологического института КНЦ РАН в выставочных витринах в центре зала городского Дворца культуры представит более 40 образцов с красивейшими минералами Кольского полуострова.

«Каменный цветок» открывается 8 февраля, в День российской науки, о чем горожанам напомнит радио на площади Ленина, где будет транслироваться информация о КНЦ. В этот же день в 18:00 в интерактивном зале ДК состоится презентация книги «Полярные сияния» Сергея Черноуса, проиллюстрированная фотографиями Валентина Жиганова.

В Геологическом музее КНЦ состоится презентация нанотехнологий «Зеленые ковры Арктики», где расскажут, что такое гидропонная установка для выращивания растений, как очистить воду от радиоактивных элементов, остановить пески и восстановить нарушенные земли. 9 февраля в 10:00 музей посетит финская делегация - члены общества «Финляндия-Россия».

К слову, с нанотехнологиями здесь можно познакомиться на протяжении всей работы «Каменного цветка» с 10:00 до 18:30. Кроме того, в музее расположится авторская коллекция Дмитрия Жирова «Аметисты Беломорского побережья» и алмазная живопись Веры Ярошевич.

В эти же дни все желающие могут попасть на лекцию «Традиционная экология коренных народов Кольского севера» в Музей истории изучения и освоения Европейского севера.

11 февраля в 11:00 в Центре гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН откроется отчетная конференция Мурманской областной общественной организации «Друзья Финляндии». В ее работе примут участие представители администраций Апатитов и Североморска, представители отделений МООО «Друзья Финляндии» из Апатитов, Кировска, Полярных Зорь, Кандалакши, Ковдора, Мурманска, Туломы и Умбы. Перед участниками на тему «Экологическая безопасность Арктики» выступит академик РАЕН, член Координационного совета по научно-технической и инновационной политике Мурманской области, главный ученый секретарь КНЦ РАН Анатолий Виноградов.